Le pagelle di Sarri: si sbraccia, ma è come se nessuno lo sentisse. È spalle al muro

"Si sbraccia, ma è come se nessuno lo sentisse". È questa la stroncatura che il Corriere della Sera riserva a Maurizio Sarri, il giorno dopo la sconfitta della sua Juve contro il Lione. 4 in pagella sul quotidiano milanese, come da noi. Mezzo voto in più sulle pagine del Corriere dello Sport, che spiega: "È già spalle al muro". Si va appena meglio sulle pagine di Tuttosport e La Gazzetta dello Sport: "Si può recuperare - scrive la rosea - ma se non si svolta...".

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

TuttoJuve: 5