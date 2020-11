Le pagelle di Scamacca: il primo gol non si scorda mai. Centravanti col vento in poppa

Primo gol in Serie A, nella partita che dalle parti di Marassi conta più di tutte le altre. Un battesimo niente male, per Gianluca Scamacca. “Finalmente il Genoa ha un centravanti col vento in poppa”, scriviamo su TMW. Della stessa opinione Tuttosport, che parla di un Genoa che “forse ha trovato il suo giovane bomber”. Per la Gazzetta dello Sport, che lo premia come migliore in campo nell’1-1 contro la Samp, oltre al gol c’è “sostanza, prestazione importante e giocate interessanti. Almeno fin tanto che ha forze”.