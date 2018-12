© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci siamo. Ancora una prestazione anonima di Patrik Schick che fallisce l’ennesima occasione che Eusebio Di Francesco gli offre dal primo minuto. A sua discolpa va anche sottolineato che i palloni non sono molti ma ancora una volta non lascia il segno. Il commento di TMW: “Isolato in avvio, frenetico nelle rare occasioni in cui ha il pallone tra i piedi. Ancora una prestazione negativa per l'ex Sampdoria, Di Francesco - da stasera - ha recuperato Dzeko e nel giro delle prossime due gare non è difficile pensare a Schick relegato nuovamente in panca”. Sintetico il commento invece dei colleghi del Corriere della Sera: “Pochi palloni, giocati male”.

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

La Stampa: 4,5

Il Messaggero: 5

Vocegiallorossa.it: 5