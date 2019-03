© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri ha immediatamente manifestato piena fiducia in Patrik Schick. L'attaccante della Roma ha subito ripagato il nuovo tecnico giallorosso, con il secondo gol di serata realizzato ieri contro l'Empoli. A tratti il ceco sembra quello di Genova, imprevedibile e decisivo, come in occasione del 2-1 giallorosso, secondo la pagella di TMW. Per la Gazzetta non trova subito la giusta posizione, poi risulta prezioso per il nuovo esordio di Ranieri sulla panca capitolina. Per l'ex Sampdoria è il secondo gol in campionato, un nuovo inizio per lui.