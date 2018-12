Potrebbe essere un momento importantissimo, fondamentale per la carriera di Patrik Schick. Il ceco appare tornato ai livelli della Sampdoria, contro il Sassuolo ha fatto bello e cattivo tempo, guadagnandosi un rigore prima e siglando il raddoppio poi. Non male per chi, a Roma, veniva dato in partenza a causa di un'involuzione oramai conclamata. TMW lo giudica con un sontuoso 7,5. "Si prende il rigore, rischia il patatrac e scaccia via le paure con il gol del bis. Potrebbe segnarne almeno altri due, ma meglio non chiedere troppo".

Tuttosport : 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8

TuttoMercatoWeb.com: 7,5