Le pagelle di Schick - Un netto passo indietro. Anche due

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma cade alla Dacia Arena contro l'Udinese. Di Francesco paga l'ampio turnover, la scelta di mandare Schick in campo dal primo minuto al posto di Dzeko non paga: "Un passo indietro, anche due. Un colpo di testa centrale e poco altro. Voto 5", scrive La Gazzetta dello Sport. Più severo Il Messaggero che dà all'ex Samp un 4,5 in pagella: "Non dà seguito alla sua ispirazione del momento. Un tiro di spalla, uno di testa, una discreta difesa del pallone. È tutto ciò che mostra stavolta. E da Udine è tutto".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Il Messaggero: 4,5