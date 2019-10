© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Una volta affrontava il Milan in Champions, adesso il livello è quello che è". La Gazzetta dello Sport di questa mattina legge così la prestazione di Lasse Schone nell'1-2 casalingo patito ieri sera coi rossoneri. Il centrocampista danese è bravo a sbloccare la partita con la specialità della casa, il calcio di punizione, anche se Reina in questo caso non è affatto essente da colpe. Genoa-Milan sembra davvero la sua partita, ma al 92' lo stesso Ajax si lascia colpevolmente ipnotizzare dal portiere rossonero commettendo un errore gravissimo e sprecando la palla gol del possibile pareggio. Un passo falso che costa caro al Grifone, ad Andreazzoli (a rischio esonero) e anche a lui, insufficiente per quasi tutte le testate nazionali e locali con tre 5,5, un 5 e solamente un 6 in pagella.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

GenoaNews1893.it: 5,5