Le pagelle di Schouten - 4, 4 e ancora 4: la sua follia al 34' spiana un'autostrada al Genoa

"Parte bene, disegna buone giocate poi ecco che perde il lume della ragione e commette un fallo da rosso evidente su Behrami". Il Corriere dello Sport, così come tutte le altre testate nazionali e locali, non ha dubbi sul peggiore in campo della sfida disputatasi ieri pomeriggio al Dall'Ara: Jerdy Schouten, bocciato all'unanimità a suon di 4 in pagella. Il centrocampista classe '97 ha macchiato infatti la sua prova con una grave ingenuità al 34', stendendo Behrami in una zona di campo non certo pericolosa e spianando di fatto un'autostrada per il Genoa. Poche recriminazioni da fare dopo lo 0-3 finale, ma il rosso rimediato dall'ex Excelsior è stato sicuramente un ottimo assist per la truppa di Nicola.

Questi tutti i voti di Jerdy Schouten:

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

ViaEmiliaNews: 4