Le pagelle di Sema - Fa la differenza anche contro la Juve: è la sorpresa della serata

Sema si scopre volto da copertina per l'Udinese di Gotti e riceve elogi trasversali dopo una notte che lo consacra tra i giocatori più interessanti anche in vista del prossimo calciomercato. Per TMW "ha confermato di poter fare la differenza anche contro un avversario come la Juventus" mentre La Gazzetta dello Sport lo celebra scrivendo che "cerca di insabbiare i movimenti di Ramsey ma è il gallese che deve preoccuparsi di lui". Per Tuttosport è il migliore in campo e "mezzo gol di Nestorovski è suo". Per il Corriere della Sera è "una sorpresa anche perché gioca in un ruolo non suo". Infine TuttoUdinese scrive che ha dimostrato di avere una condizione che hanno in pochi altri nel resto della Serie A.

I voti:

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoUdinese: 8,5