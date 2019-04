Le pagelle di Semplici: 10 punti di vantaggio, salvezza a un passo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, ancora una volta, ha regalato un pomeriggio di festa ai tifosi della SPAL. Contro il Genoa la vittoria non è arrivata ma la cosa più importante era sicuramente non perdere, visto che in questo modo gli estensi hanno tenuto il Grifone a distanza e hanno guadagnato un altro punto sull'Empoli terzultimo. A quattro giornate dalla fine del campionato sono 10 le lunghezze di vantaggio, un margine molto più che rassicurante, visto che la prossima settimana potrebbe arrivare la matematica a far esultare i biancazzurri.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5