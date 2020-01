© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'ora in dieci ma anche oltre un'ora prima di calciare in porta: gli errori difensivi dei singoli sono importanti, ma è stata la prova di squadra la dota più dolente per la SPAL di Leonardo Semplici, che la Gazzetta dello Sport sottolinea quest'oggi. "Incapace di trovare un senso dentro un pomeriggio che scivola via", è il commento del Corriere dello Sport, mentre Tuttosport pone l'accento sui cambi, purtroppo infruttuosi, di Di Francesco e Floccari.

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

ViaEmiliaNews: 4,5