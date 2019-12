© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sua posizione è sempre più debole, ma pretendere di vincere all'Olimpico sarebbe stato ingeneroso nei confronti del tecnico della SPAL Leonardo Semplici. LoSpallino giustifica l'allenatore a causa delle molteplici assenze e di una panchina molto corta che non gli ha permesso di seguire l'ottimo inizio con il vantaggio firmato da Petagna. Secondo La Gazzetta dello Sport però "un solo punto in trasferta è poco" per una squadra che deve puntare a salvarsi mentre per il Corriere dello Sport "gli spetta un'altra chance dopo la prova dell'Olimpico". Infine TMW scrive che la sua squadra ha un "problema psicologico" anche se c'è l'attenuante delle tante assenze che giustifica il suo rendimento nella gara contro i giallorossi.

Semplici

TMW:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

LoSpallino: 6