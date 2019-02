© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'assist per il gol di Peluso e non solo. Stefano Sensi continua il suo percorso di crescita e anche nella sfida di ieri al Mapei Stadium contro la SPAL ha fatto vedere di essere il cervello pensante del centrocampo di Roberto De Zerbi. I palloni sono passati quasi tutti dai suoi piedi, tant'è che alla fine della sfida sono stati ben 103 quelli giocati dal regista neroverde. In estate Squinzi potrà difficilmente trattenerlo, soprattutto se l'italiano dovesse continuare a giocare in questo modo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6