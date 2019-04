Le pagelle di Sensi: da regista a trequartista, solletica le big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il suo gol non è bastato al Sassuolo per avere la meglio sull'Udinese, ma Stefano Sensi è stato comunque tra i migliori in campo. Prestazione da sufficienza più che ampia o anche qualcosa oltre, come il 7 che noi di TMW abbiamo deciso di dargli: "Già ai tempi del Cesena piaceva ai top club e la crescita è costante ed esponenziale". Da regista a trequartista, è l'uomo in più dei neroverdi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5