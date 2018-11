Le pagelle di Sensi: esordio ok. Ideale nel centrocampo dei piccoletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un esordio fatto di classe e personalità per Stefano Sensi con la maglia dell'Italia. Tanti complimenti per il centrocampista del Sassuolo che nella mediana fatta da piccoletti si trova molto a suo agio. Tecnica e spensieratezza per il neroverde che adesso cerca la definitiva consacrazione prima di poter essere un nuovo punto fermo per Roberto Mancini: se chi ben comincia è a metà dell'opera il commissario tecnico può dormire sonni tranquilli guardando il ventitreenne al fianco di Barella e Verratti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 7