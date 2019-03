Le pagelle di Sensi: gol e non solo. Per la mediana c'è anche lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Centrocampista tuttofare e spendibile in più ruoli in mediana: Stefano Sensi, all'esordio in gare ufficiali dopo quello assoluto arrivato nell'amichevole contro gli Stati Uniti, ha fatto ricredere chi affermava che a centrocampo Roberto Mancini aveva gli uomini contati. Splendido lo stacco per la rete dell'1-0 e oltre a ricamare tra le linee si è tolto anche il lusso di giocare da vertice basso, il suo ruolo probabilmente preferito, dopo l'ingresso in campo di Zaniolo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

QS: 7

Tuttosport: 7