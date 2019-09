Le pagelle di Sensi - Il Re Mida dell'Inter: quel che tocca lui diventa oro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Re Mida, mastro di chiavi, indispensabile, spensierato... Gli aggettivi, anche oggi, si sprecano per celebrare l'ottima prova di Stefano Sensi a Marassi contro la Sampdoria. Il migliore in campo dell'Inter all'unanimità, "con la percezione - scrive La Gazzetta dello Sport - che esistano un'Inter con lui e un'altra senza di lui". Trasforma in oro tutto quel che tocca, segnando il primo gol con la complicità di Alexis Sanchez e trascinando i nerazzurri fino alla sua sostituzione a metà ripresa: "Ogni volta che ha il pallone tra i piedi succede qualcosa", è non caso la lettura di TMW. I voti tra il 7 e il 7,5 con cui viene premiato stamane dalle testate nazionali e locali sono sicuramente una bella e meritata ricompensa, il nuovo acquisto Stefano Sensi ha già preso per mano l'Inter di Conte.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

FcInterNews.it: 7