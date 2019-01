© foto di Federico Gaetano

Prestazione positiva per Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo detta i tempi in mezzo al campo senza sbagliare nulla. Questo il commento di TMW: “Sempre elegante, sia nella corsa che nella gestione del pallone. Prestazione di spessore in mezzo a Vecino, Brozovic e Joao Mario, interrotta solo da un problema fisico alla caviglia”. “Guida la squadra - scrive Tuttosport - con costrutto e fa muro davanti ai centrali. Esce per una distorsione alla caviglia ma col Cagliari sarebbe comunque stato assente per squalifica”.

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Fcinternews.it: 6,5