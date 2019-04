Le pagelle di Sensi: se piace a mezza Serie A un motivo c'è

Stefano Sensi nella vittoria contro la Fiorentina, ha dimostrato un'altra volta il perché tanti club si sono messi da tempo sulle sue tracce. A tratti ricorda lo stesso David Pizarro che fece innamorare Firenze ai tempi del primo Montella e proprio per questo motivo non ci sarà da stupirsi se lo stesso club viola proverà a bussare alla porta neroverde per valutarne l'acquisto. Al Franchi è stato il più propositivo, schernendo a turno avversari del calibro di Milenkovic e Pezzella, ma anche Laurini e lo stesso Veretout. La Gazzetta dello Sport scrive: "Ha una marcia in più rispetto a compagni e avversari". TMW scrive: "Fantasia e qualità a servizio degli attaccanti senza mai lasciare soli i compagni di reparto". Infine Il Corriere dello Sport aggiunge: "Spacca la partita a metà, per prenderlo servirebbero due squadre".

I voti

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7,5

Tuttosassuolocalcio: 7