Le pagelle di Sepe: decisivo nel recupero. Sempre attento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sua parata nel recupero vale come un gol e se il Parma non ha perso contro il Frosinone lo deve soprattutto a Luigi Sepe. Il portiere è stato attento per tutta la gara ed è apparso molto attento nelle uscite alte. D'Aversa può dormire sonni tranquilli con il napoletano tra i pali, visto anche se infonde sicurezza a tutto il reparto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

La Repubblica: 7