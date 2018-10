Le pagelle di Sepe: il salva-Parma. Dieci parate, la metà decisive

© foto di Federico Gaetano

Malgrado i tre gol subiti, sono tutti positivi i giudizi dei quotidiani di oggi su Luigi Sepe. Se il Parma nel primo tempo era ancora sullo 0-0 sul campo dell'Atalanta gran parte del merito è stata sua, con almeno due o tre parate salva-risultato. Dieci sono gli interventi in totale. "Di cui almeno la metà decisivi", aggiunge La Gazzetta dello Sport. 6,5 il voto, come quello di Tuttosport e Corriere della Sera. L'autogol di Gagliolo lo tradisce, poi la partita si mette in salita.

TuttoMercatoWeb: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5