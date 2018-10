Le pagelle di Siligardi: tiene in piedi il Parma, cambio inspiegabile

© foto di Federico Gaetano

Un paio di occasioni pericolose e non solo. Luca Siligardi è stato tra i migliori del Parma nella sconfitta contro l'Atalanta, anche se i voti dei quotidiani sono un po' divisi. Anche La Gazzetta dello Sport la pensa come noi e lo premia con un 6,5 in pagella in quanto è l'uomo che tiene in piede i suoi nel primo tempo, uno dei pochi a dar vita ad azioni insidiose. Inspiegabile il cambio nella ripresa in favore di Di Gaudio. Per il Corriere della Sera e Tuttosport invece la sua è una prova da 5,5, poco sotto la sufficienza.

TuttoMercatoWeb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5