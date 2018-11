Le pagelle di Silvestre: gol decisivo e non solo. Ottimo per 90'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un colpo di testa che vale tantissimo. Matias Silvestre ha deciso la sfida tra il suo Empoli e l'Atalanta al Castellani, completando una rimonta che ha mandato in delirio i tifosi toscani. Buona partita anche in fase difensiva contro una delle squadre più in forma della Serie A. La sua esperienza è fondamentale per il pacchetto arretrato di Beppe Iachini che spera di avere sempre un Silvestre così per guadagnarsi la permanenza nella massima serie.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5