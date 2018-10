Le pagelle di Silvestre: prima disfa e poi fa. Il bene e il male

Il carattere non gli manca e la sua partita del Benito Stirpe di ieri pomeriggio ne è la prova. Matias Silvestre ha prima siglato un clamoroso autogol ma poi si è riscattato eccome, prendendo una traversa nel primo tempo e riuscendo anche a segnare nella ripresa, portando momentaneamente in vantaggio i suoi. L'esperienza non gli manca certo a la sua reazione è servita anche al resto della squadra per non mollare e demordere, in una partita che è stata come una montagna russa, proprio come la prestazione dell'ex Sampdoria.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6