Le pagelle di Silvestri - Acchiapperebbe anche le mosche... Ibra prima lo grazia, poi lo trafigge

Monumentale. Contro il Milan Marco Silvestri respinge tutto quello che può, si inventa due parate clamorose su Theo Hernandez e alza il muro fino all'amaro pareggio finale di Ibrahimovic. "Acchiapperebbe anche le mosche... Ibrahimovic lo aiuta sbagliando il rigore, la fortuna lo assiste quando lo svedese pizzica l'incrocio dei pali. Ma nel finale infuocato para tutto, fino al delizioso colpo di testa di Ibra", conferma La Gazzetta dello Sport di oggi. È dello stesso avviso - come non esserlo? - anche il Corriere dello Sport, che premia il portiere gialloblù addirittura con un 8,5 in pagella (il voto più alto): "Il punto del Verona è suo in buonissima parte. Cinque parate decisive, serata memorabile per lui". Non ci sono dubbi: con buona pace di Zlatan, è stato Marco Silvestri da Castelnovo ne' Monti il man of the match di Milan-Verona.

Questi tutti i voti odierni di Marco Silvestri:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 7,5

TuttoHellasVerona: 8