Le pagelle di Simeone - Amuleto Batistuta: il gol salva la sua domenica

© foto di Giacomo Morini

Gabriel Omar Batistuta è ormai diventato il suo amuleto. Tutte le volte che il 'Re Leone' (ieri a Firenze per celebrare il suo 50° compleanno) assiste dal vivo a una partita della Fiorentina, Giovanni Simeone timbra infatti il cartellino. Sotto i suoi occhi, tra passato, presente e futuro argentino. Oltre alla rete del momentaneo 1-0 contro il Torino, c'è però anche il brutto errore a tu per tu con Sirigu nel primo tempo. A dimostrazione che il percorso di crescita del 'Cholito' è tutt'altro che finito, soprattutto in quanto a freddezza sotto porta.

TMW 6,5

La Gazzetta dello Sport 6

Tuttosport 7

La Nazione 6

FirenzeViola.it 6