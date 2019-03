Le pagelle di Simeone: Atletico irriconoscibile. Partita da 4

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone ha vissuto una delle sue serate più difficili da quando è allenatore dell'Atletico Madrid e sia la sua preparazione che la sua gestione della partita, secondo i quotidiani, è stata ampiamente sotto la sufficienza, da 4 in pagella. I Colchoneros si sono sciolti come neve al sole e le colpe non possono che essere anche e soprattutto dell'allenatore che per una volta ha sbagliato tutto il possibile. Sfuma la finale in casa, gli spagnoli dovranno dimenticare il prima possibile la serata dell'Allianz Stadium.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4