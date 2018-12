Le pagelle di Simeone - Basta sponde, la viola ha bisogno di gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora a secco di gol. La crisi di Giovanni Simeone sembra non avere fine. Per i quotidiani è il peggiore in campo, con La Gazzetta dello Sport che rifila al Cholito un bel 4,5 in pagella: "Per due volte il pallone gli passa davanti in area piccola. Niente. Liscia il primo, cicca il secondo. Un paio di sponde apprezzabili, ma alla viola servono i gol del Cholito, mica le sponde. E il digiuno comincia a farsi preoccupante". Stesso voto dal QS-La Nazione, che spera in un intervento divino per il Cholito: "Dovrebbe farsi benedire da uno parecchio in alto. Al 34’ fa una brutta figura ciccando un rimbalzo davanti a Szczezny, poi poco altro in attacco". Mezzo voto in più da TMW, ma la sostanza non cambia: "Nel primo tempo, con la Juve in vantaggio, non trova l'impatto col pallone dopo una palla messa dentro da Benassi. Nella ripresa situazione simile, col Cholito che non trova la deviazione vincente su assist di Biraghi. Lavora tanto per la squadra, ma la mancanza del gol ora è davvero un problema".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5

QS-La Nazione: 4,5