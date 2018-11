Le pagelle di Simeone: digiuno senza fine. Tante occasioni, zero gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mal di gol non è ancora passato e nelle prossime settimane servirà un netto cambio di passo se non vorrà "obbligare" la Fiorentina a guardarsi intorno nel mercato di gennaio. Giovanni Simeone non è riuscito a sbloccarsi neanche al Dall'Ara contro il Bologna e pur avendo avuto più di un'occasione è apparso ancora una volta opaco e poco lucido sotto porta. Non riesce a sfruttare le tante occasioni che gli si sono presentate, per l'ennesima prestazione insufficiente della sua stagione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

QS: 5