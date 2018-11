Le pagelle di Simeone: generoso, ma non segna da una vita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Simeone ha perso la via del gol, non timbra il cartellino dalla prima giornata di campionato, a tratti sembra irriconscibile davanti al portiere. Ieri, contro la Roma, un rigore (dubbio) conquistato e una occasione sprecata, poi poco altro. Una prestazione da 5 in pagella per l'attaccante della Fiorentina, il peggiore per La Gazzetta dello Sport. Mezzo voto in più da Tuttosport e addirittura la sufficienza dal Corriere Fiorentino, che premia l'impegno, la voglia di battersi, la sua generosità.

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere Fiorentino: 6

Tuttosport: 5,5