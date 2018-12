© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quasi ectoplasmatico, come troppe volte gli è capitato nel corso di questa stagione. Giovanni Simeone non incide nella sfida casalinga contro il Parma, dieci giorni dopo quel gesto, rivolto ai propri tifosi, nell'ultima sfida casalinga. TMW gli concede un 5 di incoraggiamento - considerati il 4,5 unanime dei tre giornali sportivi - per la generosità. "Si muove tantissimo su tutto il fronte d'attacco, mettendo in mostra anche ottimi movimenti. Le conclusioni però sono poche e inoffensive". Un po' troppo poco per un attaccante.

Tuttosport : 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5