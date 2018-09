Le pagelle di Simeone: male a San Siro, Pioli lo toglie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Chiesa brilla di luce propria, Giovanni Simeone è in buco nero dove i fotoni non arrivano: si divora un assist superbo del compagno numero 25, appare anche in difficoltà fisica nella seconda parte di gara e Pioli è costretto a toglierlo. Pjaca fa decisamente meglio al suo posto, pur non incidendo in termini di pericolosità.

TuttoMercatoWeb.com: voto 5

Gazzetta dello Sport: voto 5

Corriere della Sera: voto 5

Tuttosport: voto 5