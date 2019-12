© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per una sera Giovanni Simeone non graffia. Anzi, praticamente è non pervenuto. Fa a spallate con la difesa dell'Udinese, ma non basta. Prestazione negativa per l'attaccante del Cagliari, che per La Gazzetta dello Sport nel pomeriggio no della Dacia Arena non la vede mai praticamente. Troost-Ekong gli concede le briciole, come scrive il Corriere dello Sport. Viene spesso anticipato, preso di sorpresa, perché di fatto "non entra mai in partita", sottolinea Tuttosport. Bocciatura anche da parte del Corriere della Sera.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttoudinese.it: 7