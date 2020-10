Le pagelle di Simeone - Ogni gol è un rimpianto a tinte viola: son già 4 in questo campionato

"Joao lo lancia, lui non sbaglia. E sono quattro". La Gazzetta dello Sport di oggi celebra così il quarto gol in questa Serie A del Cholito Giovanni Simeone. Sempre presente, sempre pungente davanti alla porta avversaria e ormai tra le certezze sotto porta del nostro massimo campionato, con buona pace... della Fiorentina e dei suoi tifosi. "Generoso tanto da finire con i crampi, si fa trovare pronto su imbeccata di Joao per segnare la quarta rete in cinque giornate", fa eco alla rosea il Corriere dello Sport. Il modulo a una punta lo rende d'altronde ancor più pericoloso: quando scappa dietro le linee, l'argentino trova infatti quasi sempre l’uno contro uno con il portiere, situazione in cui sbaglia poco o niente.

Questi tutti i voti odierni di Giovanni Simeone:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7