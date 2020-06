Le pagelle di Simeone: si toglie un peso. Santifica col gol una gara di sacrifici

Secondo gol consecutivo per Giovanni Simeone, la cui realizzazione contro la SPAL vale il ritorno alla vittoria per il Cagliari. Una rete arrivata in extremis, “un peso che leva a se stesso e ai compagni”, come abbiamo scritto su TMW. Voto 6,5. Lo stesso del Corriere dello Sport (“gli basta un pallone giocabile per spezzare l’incantesimo”) e di Tuttosport (“invisibile nel primo tempo, carbura nella ripresa”). Mezzo voto in più su La Gazzetta dello Sport: santifica col gol una gara colma di sacrifici.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7