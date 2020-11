Le pagelle di Simeone: zero palloni buoni, ma anche zero iniziative. Notte complicata

Un primo tempo di stenti e, quando ha mezza occasione, la spreca con un controllo difettoso. Non è stata una notte da ricordare per Giovanni Simeone quella dello Stadium. Troppo solo e senza rifornimenti, l'attaccante del Cagliari si becca il 5 in pagella de La Gazzetta dello Sport, mezzo voto in più rispetto a noi di TMW. "Zero palloni buoni ma anche zero iniziative", scrive il Corriere dello Sport. Il Corriere della Sera invece lo salva in parte con un 5,5 e gli dà l'attenuante della partita complicata tra Demiral e de Ligt.

