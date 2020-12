Le pagelle di Simone Inzaghi: manca la scossa. Ma la difesa a 4 può essere una traccia

Prestazione sottotono, quella della Lazio di Simone Inzaghi nel match contro il fratello Filippo ed il suo Benevento. Il duello in famiglia, ai punti e non per il risultato, lo perde in maniera piuttosto netta, anche se le assenze condizionano le sue scelte. Ad ogni modo i cambi tardivi non riescono ad incidere e probabilmente manca la scossa durante l'intervallo, sottolinea la Gazzetta. Di taglio diverso invece l'analisi del Corriere dello Sport: il tentativo di difesa a 4 potrebbe diventare una traccia per il futuro. E Andreas Pereira, per il quotidiano, non può stare in panchina.

Le pagelle di Simone Inzaghi

TMW 5

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6

Corriere della Sera 6

la Repubblica 6