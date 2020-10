Le pagelle di Simy - Torna al gol su rigore, ma manca un po' di decisione

Mister Stroppa, nonostante il ko contro il Sassuolo, può appigliarsi a qualche nota positiva: Simy è tornato al gol in serie A, su calcio di rigore: "Bravo nell'ultimo passaggio, non nelle conclusioni", analizza la Gazzetta dello Sport che premia il giocatore con un 6,5. Prestazione sufficiente anche per quanto riguarda gli altri quotidiani, compreso Tuttosport: "Sponde a ripetizione e il gol su rigore. Gli manca un po' di decisione in più".

Questi tutti i voti odierni di Simy

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6