Prestazione eccellente per Salvatore Sirigu. Il portiere granata ha sfoderato diverse parate salva risultato capitolando soltanto sulla conclusione vincente di De Ligt. Questo il commento di TMW: "Paradossale. Una partita e in generale un periodo che lo rende per distacco il numero uno più forte in Italia, ai primissimi posti anche in Europa. In Nazionale però sono state fatte scelte diverse e anche stasera torna a casa masticando amaro per gli zero punti conquistati".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7

Torinogranata.it: 7,5