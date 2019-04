Le pagelle di Sirigu - Saracinesca granata: tre parate che valgono tre gol

© foto di Federico Gaetano

Almeno tre interventi decisivi e le solita certezze tra i pali. Questa mattina fioccano giustamente i 7 in pagella per Salvatore Sirigu, tanto sulle testate nazionali quanto su quelle locali. L'esperto portiere è incolpevole in occasione della rete firmata da Simeone e provvidenziale per permettere al Torino di portarsi a casa almeno un punto dal Franchi di Firenze. Un'autentica saracinesca tra i pali e tante conferme, di partita in partita. L'acquisto di Sirigu è assolutamente uno dei migliori colpi della storia granata, lo dicono i numeri.

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7

La Stampa 7,5

Torinogranata 7