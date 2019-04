Le pagelle di Skriniar - Il peggiore dell'Inter: scricchiola per 90 minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Samir Handanovic è il migliore, Milan Skriniar è sicuramente il peggiore dell'Inter contro la Lazio. La serata del difensore slovacco è infatti di quelle da dimenticare in fretta. Subito un gol sbagliato e poi l'errore in fase di marcatura che permette a Milinkovic-Savic di sovrastare Brozovic per l'1-0 che deciderà la partita. Gli avversari lo saltano troppo facilmente e la muraglia nerazzurra scricchiola per 90 minuti. Tanto da meritarsi tanti 5 e anche un 4,5 in pagella. Leggermente più generosi FcInterNews e il Corriere dello Sport, che lo avvicinano comunque alla sufficienza.

TMW 5

La Gazzetta dello Sport 4,5

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 5,5

FcInterNews 5,5