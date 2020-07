Le pagelle di Skriniar: inguardabile, approssimativo e incerto. Si fa saltare come un birillo

Milan Skriniar sul banco degli imputati nel 2-2 dell'Inter contro il Verona. Il difensore slovacco non sfiora nemmeno la sufficienza in pagella. "Inguardabile sull'azione del primo gol avversario, goffo pure in area avversaria" scrive La Gazzetta dello Sport (4,5). Stesso voto per il Corriere dello Sport: "nemmeno un attaccante direbbe in quel modo approssimativo, incerto e sbagliato". Tuttosport (5) chiosa: "Si fa saltare come un birillo da Lazovic".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

FcInterNews: 5