© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Autogol casuale", l'insufficienza de La Gazzetta dello Sport non arriva per quello. "Limite consolidato quello di mettersi con il corpo sempre verso il centro in fase di impostazione". Una gara comunque non positiva da parte di un giocatore che forse avrebbe bisogno di riposo. Risulta così, insieme a Kwadwo Asamoah, il peggiore dlela formazione nerazzurra. Prende anche due 5 in pagella, Il Corriere della Sera spiega che "autorete a parte è irriconoscibile. Spesso in ritardo, sempre in confusione".

I voti

Tuttomercatoweb.com 5.5

La Gazzetta dello Sport 5.5

Tuttosport 6

Corriere dello Sport 5

Corriere della Sera 5

FcInterNews.it 6