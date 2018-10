Le pagelle di Skriniar: serata da dimenticare. Per il Barça 0 rimpianti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata da dimenticare per Milan Skriniar, che si fa passare dalla palla in occasione del gol di Rafinha e da Jordi Alba quando il Barça va sul 2-0. Prestazione molto opaca, decisamente sotto alle attese: Handanovic lo salva sul colpo di testa di Lenglet. Il Barça lo aveva inseguito sul mercato, ora non avrà rimpianti.

Gazzetta dello Sport: voto 4,5

Corriere della Sera: voto 4,5

Corriere dello Sport: voto 4,5

Tuttosport: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5