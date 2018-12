© foto di PHOTOVIEWS

C'era un osservatore del Real Madrid sugli spalti di San Siro. Osservati speciali Icardi, voto 7 in quasi tutti i quotidiani, ma soprattutto Milan Skriniar, possibile big da cedere in caso di necessità causa fair play finanziario. Il 6,5 di TMW è più che meritato. "Quasi insuperabile, mette il bavaglio quando l'attacco del Napoli prova a farsi vedere in area. L'errore di Verona è alle spalle", anche considerando che i giornali cartacei sono stati di manica larga per la prestazione dello slovacco.

Tuttosport : 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoMercatoWeb.com: 6,5