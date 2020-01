© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Esordio nel derby con la sicurezza di chi ha dominato il 'Theatre of dreams' di Manchester. Anestetizza Immobile in modo perfetto. Mr. Friedkin, lo riscatti subito". La Gazzetta dello Sport di questa mattina lancia questo speciale appello alla futura proprietà americana della Roma: Chris Smalling deve essere quanto prima riscattato e blindato per tanti anni a venire. L'ex United, d'altronde, mura Dzeko con un ardore poco british e massimamente efficace, dovendosi arrendere solamente alla papera del suo portiere Pau Lopez in occasione dell'1-1 biancoceleste. Che derby!

Questi tutti i voti di Chris Smalling:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

VoceGiallorossa: 7