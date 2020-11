Le pagelle di Soriano: sa sempre cosa deve fare e come farlo. Merita l’azzurro

Ci pensa Roberto Soriano. Il gol del centrocampista, il quinto per lui in questo campionato, regala al Bologna la vittoria sul Crotone. E il bomber aggiunto di Mihajlovic fa incetta di bei voti. 7 su tutti i quotidiani sportivi. Così La Gazzetta dello Sport: “Non è che la nazionale l’ha reso più forte, è che ha meritato l’azzurro”. Mentre Tuttosport sottolinea come sappia essere determinante, ci affidiamo al Corriere dello Sport per la chiusura: “Sa sempre cosa deve fare e come farlo nel migliore dei modi”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7