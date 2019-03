© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tempo passa per tutti ma non per Stefano Sorrentino. Il portiere del ChievoVerona è stato ancora una volta decisivo e se l'Atalanta non è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio nella gara contro l'ultima della classe la "colpa" è soprattutto nel portiere scaligero che ha fermato Zapata e Gomez e impedito ai nerazzurri di segnare più di un gol. Tra dieci giorni sarà il suo quarantesimo compleanno ma lui resta sempre al top, come ne avesse almeno una quindicina in meno.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7