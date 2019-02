Le pagelle di Sorrentino: nozze d'argento coi rigori. Ma non basta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 25° rigore parato in carriera non basta a Stefano Sorrentino per evitare la sconfitta del suo Chievo. Le pagelle, comunque, premiano l'estremo difensore clivense: una sostanziale media del 6,5. "Para il parabile", scrive TMW, mentre La Gazzetta dello Sport evidenzia: "peccato che i suoi compagni non siano altrettanto lesti".