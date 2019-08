Le pagelle di Sottil: debutto da titolare al top, il ragazzo si farà

© foto di Federico De Luca

Potevano esserci debutti da titolari peggiori. Alla prima occasione importante, Riccardo Sottil non s'è fatto trovare impreparato e ha dimostrato di meritare una maglia con la Fiorentina. Giovane e terribile, ci si aspettava Chiesa e invece è arrivato il classe '99 a dare vivacità alla manovra viola. Tanto che per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo, con un 7 in pagella. La Rosea sottolinea le sue qualità fisiche e di gestione del pallone.

Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport, che parla di un duello vinto con il più esperto Zielinski e mette la mano sul fuoco sul florido futuro del giovane attaccante di Montella. Stesso voto da Tuttosport, che descrive il suo primo tempo, quasi perfetto. Procura cartelluini gialli e crea scompiglio nella difesa avversaria. Il ragazzo si farà.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5